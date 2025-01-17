((مصر المنوفية للمطاحن)) تعتزم زيادة صادراتها بنسبة 22% فى 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة مصر المنوفية للمطاحن والتخزين، لزيادة صادراتها 22% من الدقيق خلال العام الحالى.
قال محمد شرف، عضو مجلس إدارة الشركة، إنها تستهدف تحقيق تلك النسبة خلال 2025، بعد أن صدرت 30 ألف طن خلال العام الماضى للسودان وفلسطين، بجانب تصدير 2.5 ألف طن من المكرونة الإسباجيتى لعدة أسواق بأفريقيا.
موضوعات متعلقة
الحكومة تجرى تعديلات تنظيمية لاستقطاب استثمارات جديدة بقطاع التعدين مصر تسعى لجذب الخبرة الإنجليزية إلى قطاع الرعاية الصحية سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الخميس
أضاف أن ((مصر المنوفية للمطاحن)) تخطط للتوسع بالسوق الأفريقى، خلال العام المقبل، من خلال إضافة خط إنتاج جديد للمكرونة الإسباجيتى باستثمارات 600 ألف دولار وطاقة 2.1 ألف طن شهرياً، مستهدف تشغيله، خلال النصف الثانى من العام، بجانب خط الإنتاج الحالى الذى ينتج نحو 3.5 ألف طن شهرياً.
أوضح ((شرف))، أن الشركة لديها مطحنان لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بطاقة إنتاجية 400 طن يومياً، وتصدر إنتاجها من الدقيق لأسواق السودان، وفلسطين، ومدغشقر، والصومال. ومن المستهدف التوسع خلال العام الحالى فى زامبيا، وموزبيق، ودول أخرى.
واحتلت صادرات الدقيق المصرى المركز الثانى بعد مركزات صناعة المشروبات الغازية فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024 بقيمة 417 مليون دولار، وكمية مليون طن.
واستحوذ السودان على 475.5 ألف طن بقيمة 191.9 مليون ولار، تليه مدغشقر بكمية 161.3 ألف طن و55.7 مليون دولار، ثم فلسطين بكمية 67.8 ألف طن و53.7 مليون دولار. المطاحن: 5% تراجعًا في استهلاك القمح المخصص للخبز المدعوم
أضاف أن غرفة الصناعات الغذائية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية ستعقد إجتماعا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الفرص التصديرية لدول أفريقيا
وتابع: ((استقرار سعر الصرف وقدرة البنوك على توفير الدولار لاستيراد الخامات، سيدعمان زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة))، موضحاً أن الشركة حققت مبيعات بنحو 820 مليون جنيه العام الماضى مستهدفاً زيادتها خلال العام الحالى بنسبة تتراوح بين 15 و20%.
أشار إلى أن الشركة تشارك فى جميع المبادرات التى تطلقها الدولة لخفض الأسعار، موضحاً أنه مع الاستعدادات لموسم رمضان المقبل يتم بيع الدقيق الفاخر بسعر 16 ألف جنيه للطن مقابل 16.7 ألف جنيه للسعر قبل التخفيض والمكرونة بسعر يتراوح بين 19.5 و20 ألف جنيه للطن.
أضاف أن هناك زيادة فى الطلب فى الوقت الحالى استعداداً لموسم رمضان يستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن المصنع يعمل حالياً بكامل طاقته الإنتاجية لتغطية الطلب المتزايد.
MENAFN17012025000202011048ID1109099976
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.