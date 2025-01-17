((مصر المنوفية للمطاحن)) تعتزم زيادة صادراتها بنسبة 22% فى 2025

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة مصر المنوفية للمطاحن والتخزين، لزيادة صادراتها 22% من الدقيق خلال العام الحالى.

قال محمد شرف، عضو مجلس إدارة الشركة، إنها تستهدف تحقيق تلك النسبة خلال 2025، بعد أن صدرت 30 ألف طن خلال العام الماضى للسودان وفلسطين، بجانب تصدير 2.5 ألف طن من المكرونة الإسباجيتى لعدة أسواق بأفريقيا.

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أضاف أن ((مصر المنوفية للمطاحن)) تخطط للتوسع بالسوق الأفريقى، خلال العام المقبل، من خلال إضافة خط إنتاج جديد للمكرونة الإسباجيتى باستثمارات 600 ألف دولار وطاقة 2.1 ألف طن شهرياً، مستهدف تشغيله، خلال النصف الثانى من العام، بجانب خط الإنتاج الحالى الذى ينتج نحو 3.5 ألف طن شهرياً.

أوضح ((شرف))، أن الشركة لديها مطحنان لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بطاقة إنتاجية 400 طن يومياً، وتصدر إنتاجها من الدقيق لأسواق السودان، وفلسطين، ومدغشقر، والصومال. ومن المستهدف التوسع خلال العام الحالى فى زامبيا، وموزبيق، ودول أخرى.

واحتلت صادرات الدقيق المصرى المركز الثانى بعد مركزات صناعة المشروبات الغازية فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024 بقيمة 417 مليون دولار، وكمية مليون طن.

واستحوذ السودان على 475.5 ألف طن بقيمة 191.9 مليون ولار، تليه مدغشقر بكمية 161.3 ألف طن و55.7 مليون دولار، ثم فلسطين بكمية 67.8 ألف طن و53.7 مليون دولار.

أضاف أن غرفة الصناعات الغذائية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية ستعقد إجتماعا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الفرص التصديرية لدول أفريقيا

وتابع: ((استقرار سعر الصرف وقدرة البنوك على توفير الدولار لاستيراد الخامات، سيدعمان زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة))، موضحاً أن الشركة حققت مبيعات بنحو 820 مليون جنيه العام الماضى مستهدفاً زيادتها خلال العام الحالى بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

أشار إلى أن الشركة تشارك فى جميع المبادرات التى تطلقها الدولة لخفض الأسعار، موضحاً أنه مع الاستعدادات لموسم رمضان المقبل يتم بيع الدقيق الفاخر بسعر 16 ألف جنيه للطن مقابل 16.7 ألف جنيه للسعر قبل التخفيض والمكرونة بسعر يتراوح بين 19.5 و20 ألف جنيه للطن.

أضاف أن هناك زيادة فى الطلب فى الوقت الحالى استعداداً لموسم رمضان يستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن المصنع يعمل حالياً بكامل طاقته الإنتاجية لتغطية الطلب المتزايد.