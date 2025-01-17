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ارتفاع أرباح تي إس إم سي 57% في الربع الرابع مسجلة مستوىاً قياسياً - جريدة البورصة

1/17/2025 2:01:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح“تي إس إم سي” خلال الربع الأخير من عام 2024، لتسجل مستوى قياسياً بفضل صعود الطلب على الرقائق المستخدمة في معالجات للذكاء الاصطناعي.

ورد في التقرير المالي لصانعة أشباه الموصلات التايوانية، أن صافي أرباح الربع الرابع بلغ 374.68 مليار دولار تايواني (11.38 مليار دولار أمريكي)، ارتفاعاً من 238.7 مليار دولار تايواني في الفترة المناظرة من عام 2023.

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وأوضح التقرير أن صافي إيرادات أكبر صانعة رقائق بنظام التعاقد على مستوى العالم زادت بنسبة 38.8% على أساس سنوي إلى 868.46 مليار دولار تايواني (26.36 مليار دولار أمريكي)، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

سبق ونشرت الشركة الأسبوع الماضي تقريراً حول إجمالي الإيرادات السنوية، وسجلت 2.9 تريليون دولار تايواني، ليصبح الأعلى على الإطلاق منذ طرحها في البورصة عام 1994.

المصدر:

MENAFN17012025000202011048ID1109099974

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