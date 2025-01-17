ارتفاع أرباح تي إس إم سي 57% في الربع الرابع مسجلة مستوىاً قياسياً - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح“تي إس إم سي” خلال الربع الأخير من عام 2024، لتسجل مستوى قياسياً بفضل صعود الطلب على الرقائق المستخدمة في معالجات للذكاء الاصطناعي.
ورد في التقرير المالي لصانعة أشباه الموصلات التايوانية، أن صافي أرباح الربع الرابع بلغ 374.68 مليار دولار تايواني (11.38 مليار دولار أمريكي)، ارتفاعاً من 238.7 مليار دولار تايواني في الفترة المناظرة من عام 2023.
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وأوضح التقرير أن صافي إيرادات أكبر صانعة رقائق بنظام التعاقد على مستوى العالم زادت بنسبة 38.8% على أساس سنوي إلى 868.46 مليار دولار تايواني (26.36 مليار دولار أمريكي)، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.
سبق ونشرت الشركة الأسبوع الماضي تقريراً حول إجمالي الإيرادات السنوية، وسجلت 2.9 تريليون دولار تايواني، ليصبح الأعلى على الإطلاق منذ طرحها في البورصة عام 1994.
المصدر:
MENAFN17012025000202011048ID1109099974
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