ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1% عند التسوية - جريدة البورصة

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عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تقييم الأسواق لتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة، وسط التفاؤل بتباطؤ الضغوط التضخمية.
وعند تسوية التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.2% أو 33.1 دولار عند 2750.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 11 ديسمبر 2024 (2756.7 دولار).
بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% عند 108.99 نقطة.
ويتوقع“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2025، شريطة أن تتوافق بيانات التضخم المستقبلية مع تقرير ديسمبر الإيجابي، وقال إنه لا يستبعد تمامًا الخفض في مارس.
وأظهرت بيانات اقتصادية، تباطؤ مبيعات التجزئة الأمريكية لتنمو بنسبة 3.9% على أساس سنوي في ديسمبر، عقب ارتفاعها بنسبة 4.1% في نوفمبر، وارتفعت طلبات إعانات البطالة بمقدار 14 ألف طلب إلى 217 ألفًا الأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 210 آلاف طلب.
المصدر:
MENAFN17012025000202011048ID1109099973
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