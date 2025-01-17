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ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1% عند التسوية - جريدة البورصة

1/17/2025 2:01:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة سهم آبل يتراجع بأكبر وتيرة يومية منذ أغسطس 2024 آبل تخسر مكانتها كأكبر شركة للجوالات الذكية فى الصين بعد تراجع مبيعاتها 17% البنك الدولى يحذر من الرسوم الجمركية الأمريكية: تهدد توقعات النمو العالمى

عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تقييم الأسواق لتوقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة، وسط التفاؤل بتباطؤ الضغوط التضخمية.

وعند تسوية التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.2% أو 33.1 دولار عند 2750.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 11 ديسمبر 2024 (2756.7 دولار).

بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% عند 108.99 نقطة.

ويتوقع“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2025، شريطة أن تتوافق بيانات التضخم المستقبلية مع تقرير ديسمبر الإيجابي، وقال إنه لا يستبعد تمامًا الخفض في مارس.

وأظهرت بيانات اقتصادية، تباطؤ مبيعات التجزئة الأمريكية لتنمو بنسبة 3.9% على أساس سنوي في ديسمبر، عقب ارتفاعها بنسبة 4.1% في نوفمبر، وارتفعت طلبات إعانات البطالة بمقدار 14 ألف طلب إلى 217 ألفًا الأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 210 آلاف طلب.

المصدر:

MENAFN17012025000202011048ID1109099973

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