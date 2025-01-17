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ارتفاع أسعار الذهب بدعم من توقعات التيسير النقدي في أمريكا - جريدة البورصة

1/17/2025 2:01:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعدما عزز التباطؤ غير المتوقع للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة آمال المستثمرين تجاه مواصلة الفيدرالي جهود التيسير النقدي.

زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.36% أو ما يعادل 9.9 دولار إلى 2727.70 دولار للأوقية في تمام الساعة 11:13 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

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وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب 0.16% إلى 2700.10 دولار للأوقية، ليسجل أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر الماضي، وزادت عقود الفضة تسليم مارس 0.82% إلى 31.79 دولار، وكذلك البلاتين الفوري 0.39% إلى 946.42 دولاراً للأوقية.

انخفضت الوتيرة السنوية للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة -يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة- على نحو غير متوقع إلى 3.2% في ديسمبر من 3.3% في الشهر السابق بحسب بيانات رسمية صدرت أمس.

الأمر الذي عزز معنويات المستثمرين تجاه آفاق التيسير النقدي في أكبر اقتصادات العالم، بعدما أشارت توقعات صناع السياسات إلى احتمال إبطاء وتيرة تخفيضات الفائدة في عام 2025.

وساعد على انتعاش أداء المعدن النفيس اليوم، استقرار مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية- عند 109 نقاط.

المصدر:

MENAFN17012025000202011048ID1109099972

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