ارتفاع أسعار الذهب بدعم من توقعات التيسير النقدي في أمريكا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعدما عزز التباطؤ غير المتوقع للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة آمال المستثمرين تجاه مواصلة الفيدرالي جهود التيسير النقدي.
زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.36% أو ما يعادل 9.9 دولار إلى 2727.70 دولار للأوقية في تمام الساعة 11:13 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
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وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب 0.16% إلى 2700.10 دولار للأوقية، ليسجل أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر الماضي، وزادت عقود الفضة تسليم مارس 0.82% إلى 31.79 دولار، وكذلك البلاتين الفوري 0.39% إلى 946.42 دولاراً للأوقية.
انخفضت الوتيرة السنوية للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة -يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة- على نحو غير متوقع إلى 3.2% في ديسمبر من 3.3% في الشهر السابق بحسب بيانات رسمية صدرت أمس.
الأمر الذي عزز معنويات المستثمرين تجاه آفاق التيسير النقدي في أكبر اقتصادات العالم، بعدما أشارت توقعات صناع السياسات إلى احتمال إبطاء وتيرة تخفيضات الفائدة في عام 2025.
وساعد على انتعاش أداء المعدن النفيس اليوم، استقرار مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية- عند 109 نقاط.
المصدر:
MENAFN17012025000202011048ID1109099972
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