بايدن: الطريق نحو الاتفاق بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن ان الطريق نحو اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلا.



وأضاف انه عرض قبل 8 أشهر مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.



وبين "واصلنا الضغط على حماس من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".

