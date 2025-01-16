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بايدن: الطريق نحو الاتفاق بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلا

1/16/2025 11:34:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن ان الطريق نحو اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلا.


وأضاف انه عرض قبل 8 أشهر مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.


وبين "واصلنا الضغط على حماس من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".

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