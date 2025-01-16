بايدن: الطريق نحو الاتفاق بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلا

بايدن: الطريق نحو الاتفاق بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلا
التاريخ
1/16/2025 11:34:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الأميركي جو بايدن ان الطريق نحو اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لم يكن سهلا.
وأضاف انه عرض قبل 8 أشهر مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وبين "واصلنا الضغط على حماس من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".
MENAFN16012025000208011052ID1109099711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.