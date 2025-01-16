حزب نتنياهو يرد على بن غفير
التاريخ
1/16/2025 11:34:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد بيان لحزب الليكود الإسرائيلي ردّا على وزير
الأمن إيتمار بن غفير ان من يفكك حكومة اليمين سيوصم بالعار إلى الأبد.
وأضاف ان الصفقة تؤمن إطلاق سراح أكبر عدد من الرهائن الأحياء.
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