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حزب نتنياهو يرد على بن غفير

1/16/2025 11:34:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد بيان لحزب الليكود الإسرائيلي ردّا على وزير الأمن إيتمار بن غفير ان من يفكك حكومة اليمين سيوصم بالعار إلى الأبد.


وأضاف ان الصفقة تؤمن إطلاق سراح أكبر عدد من الرهائن الأحياء.

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