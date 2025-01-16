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استطلاع: 61.5% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق غزة

1/16/2025 11:34:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية ان %61.5 من الإسرائيليين يدعمون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل 23.9% فقط يعارضونه.


وبين الاستطلاع ان %59.8 يعتقدون أنه يجب المضي قدما بالمرحلة الثانية من الاتفاق ووقف الحرب.


وأضاف ان %58.8 من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب إجراء انتخابات بعد تنفيذ الاتفاق.

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