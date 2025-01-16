استطلاع: 61.5% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق غزة

استطلاع: 61.5% من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق غزة
التاريخ
1/16/2025 11:34:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية ان %61.5 من الإسرائيليين يدعمون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل 23.9% فقط يعارضونه.
وبين الاستطلاع ان %59.8 يعتقدون أنه يجب المضي قدما بالمرحلة الثانية من الاتفاق ووقف الحرب.
وأضاف ان %58.8 من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب إجراء انتخابات بعد تنفيذ الاتفاق.
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