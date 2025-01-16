الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى المقبلة ميلانيا ترامب في فلوريدا

الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى المقبلة ميلانيا ترامب في فلوريدا
التاريخ
1/16/2025 11:34:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الخميس، خلال تواجدها في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بالسيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب.
وخلال اللقاء الذي تبعه غداء أقيم لجلالتها، جرى بحث عدد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها رعاية الأطفال والتعليم.
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