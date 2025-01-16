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الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى المقبلة ميلانيا ترامب في فلوريدا

1/16/2025 11:34:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الخميس، خلال تواجدها في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بالسيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب.
وخلال اللقاء الذي تبعه غداء أقيم لجلالتها، جرى بحث عدد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها رعاية الأطفال والتعليم.

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