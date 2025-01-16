الاحتلال يقتحم نابلس ومخيما بأريحا

الاحتلال يقتحم نابلس ومخيما بأريحا
التاريخ
1/16/2025 11:33:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت مبكر اليوم الجمعة مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك بعيد اقتحامها مخيم عسكر الجديد بالمدينة.
كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا، بحسب المصادر نفسها.
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