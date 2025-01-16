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الاحتلال يقتحم نابلس ومخيما بأريحا

1/16/2025 11:33:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت مبكر اليوم الجمعة مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك بعيد اقتحامها مخيم عسكر الجديد بالمدينة.
كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا، بحسب المصادر نفسها.

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