حياة بنت عبد العزيز ترعى مهرجان العيد الوطني بنادي سماهيج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ترعى الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة مهرجان العيد الوطني الذي يقيمه نادي سماهيج الرياضي اليوم الجمعة بمشاركة 100 مشارك.
وسيشارك في مهرجان العيد الوطني لاعبون من الجنسين من أندية سماهيج وسار والاتفاق وعالي والبسيتين والحالة ومن المملكة العربية السعودية على مستوى فئة العموم وجيل الذهب والفتيات، وسيشمل المهرجان مشاركة لاعبي نادي سماهيج السابقين.
ويأتي مهرجان العيد الوطني ضمن عدد من المهرجانات التي تقيمها الأندية الوطنية خلال الموسم الرياضي بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البحريني لكرة الطاولة.
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