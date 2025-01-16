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حياة بنت عبد العزيز ترعى مهرجان العيد الوطني بنادي سماهيج

1/16/2025 9:04:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ترعى‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬مهرجان‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يقيمه‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬الرياضي‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بمشاركة‭ ‬100‭ ‬مشارك‭.‬

وسيشارك‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لاعبون‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬سماهيج‭ ‬وسار‭ ‬والاتفاق‭ ‬وعالي‭ ‬والبسيتين‭ ‬والحالة‭ ‬ومن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬العموم‭ ‬وجيل‭ ‬الذهب‭ ‬والفتيات،‭ ‬وسيشمل‭ ‬المهرجان‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعبي‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬السابقين‭.‬

ويأتي‭ ‬مهرجان‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهرجانات‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭.‬

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