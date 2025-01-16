الهلال يمطر شباك الفتح.. والاتحاد يهزم الرائد برباعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أمطر

الهلال‭ ‬شباك‭ ‬ضيفه‭ ‬الفتح‭ ‬وفاز‭ ‬عليه‭ ‬9‭-‬صفر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬متمسكا‭ ‬بصدارة‭ ‬المسابقة‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الفتح‭ ‬عند‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬الأخير،‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الاخدود‭ ‬والوحدة‭ ‬والفيحاء،‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬والسادس‭ ‬عشر‭ ‬والسابع‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

وتقدم‭ ‬الهلال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬خاليدو‭ ‬كوليبالي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬20،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬رينان‭ ‬لودي‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬39‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬سجل‭ ‬ماركوس‭ ‬ليوناردو‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للهلال‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬سيرجي‭ ‬ميلنكوفيتش‭ ‬سافيتش‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بثلاث‭ ‬دقائق‭.‬

وسجل‭ ‬الهلال‭ ‬هدفه‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬54‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ماركوس‭ ‬ليوناردو،‭ ‬الذي‭ ‬أضاف‭ ‬الهدف‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬له،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬اللاعب‭ ‬ذاته‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ ‬والسادس‭ ‬للهلال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬65‭.‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭ ‬سجل‭ ‬عبدالله‭ ‬الحمدان‭ ‬الهدف‭ ‬السابع،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬مالكوم‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وتكفل‭ ‬فيصل‭ ‬العبدالواحد‭ ‬لاعب‭ ‬الفتح‭ ‬بتسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬التاسع‭ ‬للهلال‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭. ‬ولم‭ ‬تتوقف‭ ‬مشاكل‭ ‬الفتح‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬عند‭ ‬النتيجة‭ ‬الكبيرة،‭ ‬بل‭ ‬امتدت‭ ‬أيضا‭ ‬للنقص‭ ‬في‭ ‬الصفوف،‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬زياد‭ ‬الجري‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬للطرد‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭. ‬

الاتحاد‭ ‬يهزم‭ ‬الرائد‭ ‬برباعية‭ ‬

واصل‭ ‬الاتحاد‭ ‬سعيه‭ ‬لاستعادة‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الرائد‭ ‬4‭-‬1‭. ‬ورفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬فقط‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬الهلال‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الرائد‭ ‬عند‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬وهو‭ ‬يبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬مراكز‭ ‬الهبوط‭. ‬وتقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬21‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الهولندي‭ ‬ستيفن‭ ‬برجوين‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭ ‬سجل‭ ‬نايف‭ ‬هزازي‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬للرائد،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬الاتحاد‭ ‬هدفه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬71‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العبود،‭ ‬ثم‭ ‬اختتم‭ ‬زميله‭ ‬الجزائري‭ ‬حسام‭ ‬عوار‭ ‬الرباعية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بست‭ ‬دقائق‭.

‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬تغلب‭ ‬الفيحاء‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الأخدود‭ ‬2‭-‬1‭.‬