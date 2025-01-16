الهلال يمطر شباك الفتح.. والاتحاد يهزم الرائد برباعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض - (د ب أ): أمطر
الهلال شباك ضيفه الفتح وفاز عليه 9-صفر أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، ورفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة متمسكا بصدارة المسابقة.
على الجانب الآخر تجمد رصيد الفتح عند ست نقاط في المركز الثامن عشر الأخير، بفارق ست نقاط خلف كل من الاخدود والوحدة والفيحاء، أصحاب المراكز الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر على الترتيب.
وتقدم الهلال عن طريق خاليدو كوليبالي في الدقيقة 20، قبل أن يضيف رينان لودي الهدف الثاني في الدقيقة 39.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل ماركوس ليوناردو الهدف الثالث للهلال من ضربة جزاء، فيما أضاف سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش الهدف الرابع بعد ذلك بثلاث دقائق.
وسجل الهلال هدفه الخامس في الدقيقة 54 عن طريق ماركوس ليوناردو، الذي أضاف الهدف الشخصي الثاني له، فيما سجل اللاعب ذاته الهدف الثالث له والسادس للهلال في الدقيقة 65.وفي الدقيقة 89 سجل عبدالله الحمدان الهدف السابع، فيما أضاف مالكوم الثامن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وتكفل فيصل العبدالواحد لاعب الفتح بتسجيل الهدف التاسع للهلال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. ولم تتوقف مشاكل الفتح في المباراة عند النتيجة الكبيرة، بل امتدت أيضا للنقص في الصفوف، حيث تعرض زياد الجري لاعب الفريق للطرد في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني.
الاتحاد يهزم الرائد برباعية
واصل الاتحاد سعيه لاستعادة صدارة ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكبير على ضيفه الرائد 4-1. ورفع الاتحاد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر الهلال.
على الجانب الآخر تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر، وهو يبتعد بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط. وتقدم الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، قبل أن يضيف الهولندي ستيفن برجوين الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وفي الدقيقة 58 سجل نايف هزازي الهدف الوحيد للرائد، فيما سجل الاتحاد هدفه الثالث في الدقيقة 71 عن طريق عبدالرحمن العبود، ثم اختتم زميله الجزائري حسام عوار الرباعية بعد ذلك بست دقائق.
وفي مباراة أخرى تغلب الفيحاء على مضيفه الأخدود 2-1.
MENAFN16012025000055011008ID1109099614
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.