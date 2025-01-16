بايرن يفاوض أوربيج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ميونخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬دخل‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬يوناس‭ ‬أوربيج،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬كولون،‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭. ‬ويبحث‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬عن‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬احتياطي‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬ليكون‭ ‬خليفة‭ ‬للحارس‭ ‬المخضرم‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭.‬

وقال‭ ‬كريستيان‭ ‬كيلر،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لكولون‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬كولنر‭ ‬شتات‭ ‬انتسايجر‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬حقيقي،‭ ‬هناك‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بيوناس‭ ‬أوربيج‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬عدة‭ ‬أندية‭ ‬أوروبية‭ ‬كبرى،‭ ‬وبايرن‭ ‬بالطبع‭ ‬ناد‭ ‬أوروبي‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يشارك‭ ‬أوربيج،‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬مع‭ ‬كولون‭ ‬المنافس‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الألماني،‭ ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬إمكاناته‭ ‬جذبت‭ ‬أنظار‭ ‬بايرن،‭ ‬وسط‭ ‬تكهنات‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ (‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬و200‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭). ‬وحال‭ ‬إتمام‭ ‬الصفقة،‭ ‬سيصبح‭ ‬أوربيج‭ ‬أغلى‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬ينتقل‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬

ويمتد‭ ‬عقد‭ ‬أوربيج،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما،‭ ‬مع‭ ‬كولون‭ ‬حتى‭ .‬2026‭ ‬ويستعد‭ ‬نوير‭ ‬لتمديد‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬لعام‭ ‬آخر‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة،‭ ‬بعدما‭ ‬استعاد‭ ‬عافيته‭ ‬عقب‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬الضلع،‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬دانييل‭ ‬بيريتز‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬غيابه‭ ‬لعدة‭ ‬أسابيع‭ ‬أخرى‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الكلى‭.‬

وغاب‭ ‬الحارس‭ ‬الإحتياطي‭ ‬الأخر‭ ‬سفين‭ ‬أولريتش‭ ‬لعدة‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬لأسباب‭ ‬شخصية،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الثلاثينيات،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يخضع‭ ‬فيه‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوبل‭ ‬حارس‭ ‬شتوتجارت‭ ‬لملكية‭ ‬بايرن‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬استدعاء‭ ‬اللاعب‭.‬