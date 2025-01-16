بايرن يفاوض أوربيج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ميونخ - (د ب أ): دخل نادي بايرن ميونخ في مفاوضات للتعاقد مع يوناس أوربيج، حارس مرمى كولون، بحسب تقارير إعلامية أمس الخميس. ويبحث النادي البافاري عن حارس مرمى احتياطي بشكل فوري، ليكون خليفة للحارس المخضرم مانويل نوير.
وقال كريستيان كيلر، المدير الرياضي لكولون لصحيفة «كولنر شتات انتسايجر» أمس الخميس: «هذا حقيقي، هناك تعبير عن الاهتمام بيوناس أوربيج من جانب عدة أندية أوروبية كبرى، وبايرن بالطبع ناد أوروبي كبير».
ولا يشارك أوربيج، بشكل أساسي في الوقت الراهن، مع كولون المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، لكن يبدو أن إمكاناته جذبت أنظار بايرن، وسط تكهنات عن أن قيمة الصفقة قد تصل إلى ثمانية ملايين يورو (ثمانية ملايين و200 ألف دولار). وحال إتمام الصفقة، سيصبح أوربيج أغلى حارس مرمى ينتقل من فريق بدوري الدرجة الثانية في التاريخ.
ويمتد عقد أوربيج، حارس مرمى منتخب ألمانيا تحت 21 عاما، مع كولون حتى .2026 ويستعد نوير لتمديد عقده مع بايرن لعام آخر خلال الأسابيع المقبلة، بعدما استعاد عافيته عقب معاناته من كسر في الضلع، لكن الحارس الاحتياطي دانييل بيريتز من المتوقع غيابه لعدة أسابيع أخرى بسبب مشكلة في الكلى.
وغاب الحارس الإحتياطي الأخر سفين أولريتش لعدة مباريات هذا الموسم لأسباب شخصية، علما بأنه في الرمق الأخير من الثلاثينيات، في الوقت الذي يخضع فيه ألكسندر نوبل حارس شتوتجارت لملكية بايرن لكن لا يمكن استدعاء اللاعب.
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