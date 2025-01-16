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واشنطن تفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني

1/16/2025 3:34:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان المتّهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيّين، في خطوة تأتي بعد أيام من خطوة مماثلة استهدفت قائد قوات الدعم السريع.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ "هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع"، المتواصل منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".

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