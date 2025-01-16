مصادر إسرائيلية: بن غفير سينسحب من الحكومة

مصادر إسرائيلية: بن غفير سينسحب من الحكومة
التاريخ
1/16/2025 3:33:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
قولهم إن وزير
الأمن القومي إيتمار بن غفير -المعارض لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة- سيستقيل من الحكومة.
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