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مصادر إسرائيلية: بن غفير سينسحب من الحكومة

1/16/2025 3:33:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قولهم إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير -المعارض لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة- سيستقيل من الحكومة.

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