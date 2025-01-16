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إعلام إسرائيلي: نتنياهو يلتقي سموتريتش الليلة

1/16/2025 3:33:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيجتمع مجددا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة في محاولة لتقليص الخلافات بينهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر قولها إن هناك قضايا مطروحة على الطاولة بين نتنياهو وسموتريتش لم تصل بعد إلى حل نهائي.
وأشارت القناة الـ12 إلى أن هذا اللقاء سيكون السادس بينهما خلال 36 ساعة.

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