الاعلام العبري نتنياهو يهاتف بن غفير
التاريخ
1/16/2025 3:33:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال موقع والا الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
يجري حاليا اتصالا هاتفيا مع وزير
الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وكانت قد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقربين من وزير الأمن إيتمار بن غفير قولهم إن الأخير سيعلن استقالته من الحكومة الليلة.
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