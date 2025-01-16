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الاعلام العبري نتنياهو يهاتف بن غفير

1/16/2025 3:33:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال موقع والا الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري حاليا اتصالا هاتفيا مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكانت قد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقربين من وزير الأمن إيتمار بن غفير قولهم إن الأخير سيعلن استقالته من الحكومة الليلة.

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