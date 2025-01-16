الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس لـ 3 ايام في الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ السبت، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس الأحد، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
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