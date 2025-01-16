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الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس لـ 3 ايام في الاردن

1/16/2025 10:56:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.


ويطرأ السبت، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.


ويبقى الطقس الأحد، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

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