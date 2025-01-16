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اميركا تحسم الجدل حول تقارير انهيار الاتفاق

1/16/2025 10:56:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لـ"إن بي سي" ان هناك بعض التفاصيل يتعين توضيحها لكن لا صحة للتقارير بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد ينهار.


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