اميركا تحسم الجدل حول تقارير انهيار الاتفاق
التاريخ
1/16/2025 10:56:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لـ"إن بي سي" ان هناك بعض التفاصيل يتعين توضيحها لكن لا صحة للتقارير بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد ينهار.
MENAFN16012025000208011052ID1109098372
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.