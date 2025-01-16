مؤشر بورصة عمان ينهي تداولاته على ارتفاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.47 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2625.
وأغلقت البورصة، اليوم الخميس، بتداول 2.8 مليون سهم، موزعة على 2751 عقدا، بقيمة تداولات بلغت 5.9 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 29 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 46 شركة، واستقرت أسهم 29 شركة أخرى.
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