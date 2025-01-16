توقعات بانتعاش السياحة الوافدة إلى الأردن بعد اتفاق وقف النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر رافع الطاهات بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سينعكس بشكل إيجابي على السياحة الوافدة إلى الأردن، وذلك بعد انخفاضها بسبب العدوان على غزة ، والاحداث التي مرت على الشرق الأوسط واثرت على المنطقة .
وبين الطاهات لـ "الوكيل الإخباري" بأن التوقعات تشير إلى أن الثلث الأخير من العام 2025 سيشهد عودة السياحة الوافدة إلى الأردن بشكل نشط ، مؤكداً بأن هذه العودة سيكون لها دور كبير في انتعاش سوق السياحة الذي عانى الكثير خلال العام الماضي .
ولفت أن القطاع السياحي يعول كثيرا على الاستقرار في المنطقة والذي سينعكس إيجابا على الحركة السياحية الوافدة الى الأردن من دول العالم وبالأخص أوروبا ودول الخليج العربي ، مشيراً إلى أن الأردن زاخر بمناطق السياحة الترفيهية ، والعلاجية ، والدينية والتي تنتظر عودة النشاط لها مع استقرار المنطقة.
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