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توقعات بانتعاش السياحة الوافدة إلى الأردن بعد اتفاق وقف النار في غزة

1/16/2025 8:16:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر رافع الطاهات بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سينعكس بشكل إيجابي على السياحة الوافدة إلى الأردن، وذلك بعد انخفاضها بسبب العدوان على غزة ، والاحداث التي مرت على الشرق الأوسط واثرت على المنطقة .
وبين الطاهات لـ "الوكيل الإخباري" بأن التوقعات تشير إلى أن الثلث الأخير من العام 2025 سيشهد عودة السياحة الوافدة إلى الأردن بشكل نشط ، مؤكداً بأن هذه العودة سيكون لها دور كبير في انتعاش سوق السياحة الذي عانى الكثير خلال العام الماضي .
ولفت أن القطاع السياحي يعول كثيرا على الاستقرار في المنطقة والذي سينعكس إيجابا على الحركة السياحية الوافدة الى الأردن من دول العالم وبالأخص أوروبا ودول الخليج العربي ، مشيراً إلى أن الأردن زاخر بمناطق السياحة الترفيهية ، والعلاجية ، والدينية والتي تنتظر عودة النشاط لها مع استقرار المنطقة.


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