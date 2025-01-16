لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحبت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم إعلانه، مساء أمس الأربعاء.



وثمنت اللجنة في بيان، اليوم الخميس، وقالت اللجنة في بيان، إن "حرب الإبادة والتجويع التي قامت بها إسرائيل على مدى 15 شهرًا الماضية خلفت أوضاعًا مأساوية وكارثية".



وثمنت "الموقف الأردني الرسمي والشعبي الرافض للعدوان وانتهاكات إسرائيل المتكررة اتجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول للعدوان على غزة".



وجددت اللجنة في بيانها، وقوفها خلف جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته ووقف العدوان.



وأكد بيان اللجنة أن الأردن كان سباقًا في كسر الحصار على غزة وكان له حضوره اللافت وجهوده الكبيرة على كافة المنابر الدولية من أجل رفع الظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.



واعتبرت اللجنة أن توقيع الاتفاق يعتبر الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، مؤكدة أهمية حشد كل الجهود لضمان ديمومة الاتفاق واستدامته والحفاظ على وحدة وتواصل الأراضي الفلسطينية، وتأمين سلامة دخول المساعدات الإنسانية اللازمة.



وتتطلع اللجنة إلى اليوم الذي يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية وحدودها قبل الخامس من حزيران 1967.