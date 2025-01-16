استطلاع: 70% من قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- - أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، أن 70 بالمئة من قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ52 بالمئة في استطلاع التشكيل.



كما أظهرت نتائج الاستطلاع، التي أعلنها رئيس المركز الدكتور حسين المومني، اليوم الخميس، أن 76 بالمئة من عينة قادة الرأي يرون أن رئيس الوزراء كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال الـ100 يوم، مقارنة بـ55 بالمئة في استطلاع التشكيل، فيما بين 55 بالمئة من قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ 45 بالمئة في استطلاع التشكيل.



وحظيت حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور 100 يوم على تشكيلها، وفق نتائج الاستطلاع، بنتائج تقييم أعلى من باقي الحكومات السابقة لدى عينة قادة الرأي.



وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن أكثر 55 بالمئة من عينة قادة الرأي متفائلون بقدرة الحكومة على تنفيذ خطة إصلاح القطاع العام، و59 بالمئة متفائلون بقدرة الحكومة على تنفيذ رؤية الإصلاح الاقتصادي، و65 بالمئة متفائلون بقدرة الحكومة على إدارة الملفات الإقليمية، و58 بالمئة متفائلون بقدرة الحكومة على استكمال وتعزيز الإصلاحات السياسية.



كما أبدى 59 بالمئة من قادة الرأي تفاؤلهم بالاقتصاد الأردني في ظل الحكومة الحالية، فيما أبدى 58 بالمئة من الأردنيين تفاؤلهم بالاقتصاد الأردني خلال العامين المقبلين.



وأكد 44 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بحسب نتائج الاستطلاع، أهمية تنفيذ الحكومة للمشاريع الكبرى وخصوصاً في مجالات المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، فيما رأى 49 بالمئة أن الحكومة يجب أن تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي والأجنبي والانفتاح على قطاعات استثمارية جديدة.



وحافظت القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بحسب نتائج الاستطلاع على ثقة المواطنين بمستوى عال.