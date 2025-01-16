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أمنستي ورايتس ووتش: وقف النار في غزة لا يكفي

1/16/2025 8:16:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحّبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في بيانين منفصلين بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنهما شددتا على أن الكابوس لن ينتهي إلا برفع الحصار المستمر على القطاع منذ 18 عامًا.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار: "وقف إطلاق النار المتأخر لن يكون كافيًا لإصلاح حياة الفلسطينيين التي مزقتها الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة".
وأضافت أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي أُعلن عنه الليلة الماضية من دولة قطر، من شأنه أن يوفر "بعض الراحة لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين"، لكن هذه الخطوة جاءت "متأخرة"، وفق المنظمة.
وشددت على أن "الكابوس لن ينتهي مع توقف القصف بالنسبة للفلسطينيين الذين تعرضوا لأكثر من 15 شهرًا من القصف المدمِّر والمتواصل، والذين نزحوا مرارًا من منازلهم ويكافحون من أجل البقاء في خيام مؤقتة دون طعام أو ماء".
وأفادت بأن هذه المعاناة ستستمر ما لم ترفع إسرائيل، على وجه السرعة، الحصار غير القانوني الذي تفرضه على قطاع غزة.
وبحسب المنظمة، فإن إنكار إسرائيل المستمر والمتعمد وإعاقتها للمساعدات الإنسانية إلى غزة "ترك المدنيين يواجهون مستويات غير مسبوقة من الجوع، والأطفال يموتون جوعًا".
واتهمت المنظمة المجتمع الدولي بالفشل حتى الآن "بشكل مخزٍ" في إقناع إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية. ودعت لضمان أن "تسمح إسرائيل على الفور بوصول الإمدادات المنقذة للحياة إلى جميع أجزاء قطاع غزة المحتل لضمان بقاء السكان الفلسطينيين".
ويشمل ذلك، وفق المنظمة، ضمان دخول الإمدادات الطبية الحيوية لعلاج الجرحى والمرضى، وتسهيل الإصلاحات العاجلة للمرافق الطبية والبنية التحتية الحيوية الأخرى.
كما طالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بأن تمنح بشكل عاجل مراقبي حقوق الإنسان المستقلين حق الوصول إلى قطاع غزة للكشف عن الأدلة وحجم الانتهاكات.
من ناحيتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: "على مدى الأشهر الـ15 الماضية، تم استهداف المدنيين ومهاجمتهم وقتلهم على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث".
وأضافت أنه لإنهاء هذه الفظائع، تحتاج إسرائيل إلى رفع حصارها، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق ضروري لتلبية الاحتياجات العاجلة، وضمان استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، "وإلا سيستمر الناس في الموت، سواء كان هناك وقف لإطلاق النار أم لا".
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 عامًا، وأجبرت حرب الإبادة في القطاع نحو مليوني شخص من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون، على النزوح في أوضاع كارثية.
ومساء أمس الأربعاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي بالدوحة، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب إسرائيلي من القطاع، لافتًا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
وجاء الإعلان عن الاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلفت بدعم أميركي أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
الجزيرة


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