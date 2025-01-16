الاحتلال يفتش محلات تجارية خلال اقتحام الفندق شرق قلقيلية
التاريخ
1/16/2025 8:16:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية الفندق شرق قلقيلية.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت بتفتيش محلات تجارية واستولت على بضائع منها، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
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