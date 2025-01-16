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سعر جديد لليرة بنوعيها في الأردن.. كم بلغت؟

1/16/2025 6:13:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم الخميس، 443 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 389 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وكانت ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الخميس، بواقع 50 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 54.8 دينار.
وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا.
وأضافت أن أسعار الذهب عالميا ارتفعت إلى 2700 دولارا للأونصة في ظل الاستحواذ الكبير من البنوك المركزية في العالم على الذهب للتحوط به ضد الأزمات والمخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى تأثرها بحرائق كاليفورنيا وتكلفتها الهائلة على موازنة الولايات المتحدة، عدا عن السياسة الاقتصادية المتوقعة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والبنك الفيدرالي الأمريكي.

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