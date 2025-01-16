سعر جديد لليرة بنوعيها في الأردن.. كم بلغت؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم الخميس، 443 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 389 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وكانت ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الخميس، بواقع 50 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 54.8 دينار.
وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا.
وأضافت أن أسعار الذهب عالميا ارتفعت إلى 2700 دولارا للأونصة في ظل الاستحواذ الكبير من البنوك المركزية في العالم على الذهب للتحوط به ضد الأزمات والمخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى تأثرها بحرائق كاليفورنيا وتكلفتها الهائلة على موازنة الولايات المتحدة، عدا عن السياسة الاقتصادية المتوقعة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والبنك الفيدرالي الأمريكي.
MENAFN16012025000208011052ID1109097163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.