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سمكة غريبة تثير الجدل في تايلاند بسبب مظهرها - صورة

1/16/2025 6:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثارت سمكة في تايلاند جدلاً كبيرًا بسبب مظهرها الغريب الذي تميز بشفاه ممتلئة وعملاقة، مما جعلها محط أنظار الكثيرين.


وفي التفاصيل، اصطاد مجموعة من الصيادين سمكة بلطي في 9 كانون الثاني الفائت، وهو نوع لم يسبق لهم رؤيته من قبل. وقال أحد الصيادين: "كنا في حيرة شديدة ولم نعرف ما هذا النوع من الأسماك، فقررنا إطلاقها مرة أخرى في الماء".


وأضاف مازحًا: "هذه السمكة تشبه إلى حد ما المشاهير الذين خضعوا لعمليات تجميل، لكنها حصلت على علاجها مجانًا على عكسهم".




لبنان 24

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