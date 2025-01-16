سمكة غريبة تثير الجدل في تايلاند بسبب مظهرها - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أثارت سمكة في تايلاند جدلاً كبيرًا بسبب مظهرها الغريب الذي تميز بشفاه ممتلئة وعملاقة، مما جعلها محط أنظار الكثيرين.
وفي التفاصيل، اصطاد مجموعة من الصيادين سمكة بلطي في 9 كانون الثاني الفائت، وهو نوع لم يسبق لهم رؤيته من قبل. وقال أحد الصيادين: "كنا في حيرة شديدة ولم نعرف ما هذا النوع من الأسماك، فقررنا إطلاقها مرة أخرى في الماء".
وأضاف مازحًا: "هذه السمكة تشبه إلى حد ما المشاهير الذين خضعوا لعمليات تجميل، لكنها حصلت على علاجها مجانًا على عكسهم".
لبنان 24
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