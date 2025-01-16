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ملتقى البرلمانيات الأردنيات: الأردن سيبقى التوأم للشعب الفلسطيني

1/16/2025 6:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد ملتقى البرلمانيات الأردنيات في بيان له على لسان رئيسة الملتقى النائب الدكتورة تمارا يعقوب ناصر الدين ان الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية أحدثت تحولات مؤثرة ولافتة في كثير من المواقف الدولية ومراكز صنع القرار حيال خطورة ما يجري من انتهاكات كبيرة للقانون الدولي الإنساني وتبعات التصعيد الإسرائيلي على المنطقة والإقليم.
وعبر الملتقى بكل مشاعر الفخر والاعتزاز للشعب الفلسطيني بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ما يؤكد ثبات وصمود الشعب الفلسطيني في الدافع عن قضيته وحريته امام الظلم والانتهاك لكافة الأعراف الإنسانية.
وأضاف البيان ان الأردن قدم كل ما لديه من إمكانات ومساعدات إنسانية لا يضاهيها أحد إشارة الى ان فلسطين ستبقى عروبية قومية إنسانية.
وجدد البيان التأكيد على ضرورة إعادة اعمار غزة بعد هذا العدوان الغاشم بحق الشعب الأعزل لكي نرسل رسالة للعالم مفادها " ان الشعب الفلسطيني يستحق العيش بكرامة كباقي شعوب الأرض".
كما ثمن الملتقى وقوف أبناء شعبنا الأردني تجاه الاشقاء في فلسطين المحتلة داعيا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاه غزة "المنكوبة" لتحقيق حياة كريمة للقطاع وأن الأردن سيبقى التوأم لشعبنا الفلسطيني .
وشدد البيان على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا الملتقى إلى تحرك دولي واسع لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم وتقديم كل سبل الحياة الكريمة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للجرحى.

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