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السعود: ملك وشعب وجيش وأجهزة قدموا واجب الضمير لأهلنا في غزة

1/16/2025 6:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة فلسطين النيابية المهندس سليمان السعود إن صمود أهلنا في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، يبعث في نفوس أبناء الأمة على استشعار معنى الفخر، فقد وقفوا مدافعين عن القضية والحق بوجه أبشع احتلال إجرامي عرفه التاريخ.
وقال السعود في بيان باسم لجنة فلسطين النيابية إننا في لجنة فلسطين وإذ نرحب بقرار وقف إطلاق النار، لنعبر بعظيم الفخر والاعتزاز عن مواقف الأردن المساندة للأشقاء بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، فكان الوطن بقيادته جيشا وشعبا وأجهزة أمنية ومختلف السلطات برلمانا وحكومة وجميع أصوات الضمير في الأحزاب والإعلام، يقدمون واجب العون تجاه اهل القضية والحق.
وتابع السعود بالقول: إننا في لجنة فلسطين النيابية، نُشيد بالدور المحوري الذي قام به جلالة الملك عبد الله الثاني، حامل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في دعمه وجهوده ودفاعه عن القضية الفلسطينية، وقيادته للجهود الدبلوماسية الأردنية التي ما انفكت تطالب وتدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الصهيوني الغاشم عن غزة، ورفعت الصوت العربي والإسلامي عاليًا دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني.
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ودعا السعود باسم لجنة فلسطين النيابية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لدعم الشعب الفلسطيني وإعادة اعمار القطاع، وضمان ديمومة قرار وقف إطلاق النار وتنفيذه كاملا.
وأكد السعود أن لجنة فلسطين النيابية ستظل الصوت الداعم والمدافع عن القضية الفلسطينية، وستبذل كل جهدها لتعزيز صمود أهلنا في فلسطين ومواصلة الدفاع عن حقوقهم المشروعة، معبرا عن الفخر بجهود نشامى المستشفيات الميدانية الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية وكل أبناء الشعب الأردني الذين هبوا لعون غزة.
وختم بالقول: إننا إذ نهنئ الشعب الفلسطيني لندعو العلي القدير أن يرحم أرواح الشهداء ويمن بالشفاء على المصابين، وأن يربط على قلوب أهلنا في غزة الجريحة.

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