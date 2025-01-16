الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار الدجاج محلياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رصدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال متابعتها، وجود انخفاض في أسعار الدجاج، ووجود عروض في المحلات والمراكز التجارية وارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلية.



وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن سعر الكيلو غرام الواحد لدجاج النتافات بلغ 1.75 دينار، وتراوح سعر الدجاج الطازج بين 2.35-2.5 للكيلوغرام الواحد.

وبين أن متوسط الاستهلاك من الدجاج الطازج بلغ 14.5 مليون طائر شهرياً، بوزن 21 ألف طن خلال 2024، فيما بلغ الاستهلاك السنوي من الدجاج 175.5 مليون طائر في نفس العام.



وأكد أن الوزارة تستمر بمراقبة أسعار الدجاج ورصد الكميات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف ضبط الأسعار واتخاذ أي إجراءات تلزم.



وأضاف أن جولات المتابعة للسوق المحلية، أظهرت وجود انخفاض كبير في أسعار التحميل لدجاج النتافات، وسعر الدجاج الطازج الجملة في مسلخ عمان وكذلك سعر البيع للمستهلك، بنسب متفاوتة مع توفر عروض في المحلات والمراكز التجارية.



وتوقع البرماوي، طرح المزيد من الكميات في السوق المحلية، من كلا نوعي الدجاج، إضافة إلى انخفاض أكثر للأسعار بنحو تدريجي.