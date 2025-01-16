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بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

1/16/2025 6:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتقدم حزب الاتحاد الوطني الأردني، ممثلًا برئيسه ورئيس مجلسه المركزي، سعادة الكابتن محمد الخشمان، بخالص التهاني والمباركة إلى الشعب الفلسطيني العظيم بمناسبة الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، الذي جاء بعد صمود بطولي وشجاعة لا مثيل لها أمام عدوان غاشم استهدف الأرض والإنسان.
إن هذا الإنجاز هو شهادة على عظمة نضال الشعب الفلسطيني وإرادته التي لا تنكسر، ويعكس التفاف الأمة حول حقه المشروع في الحياة والحرية. وإننا في حزب الاتحاد الوطني الأردني نُثمن الجهود الدبلوماسية العظيمة التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني بحكمة وشجاعة، والتي أسهمت بشكل محوري في تحقيق هذا الإنجاز، ليؤكد الأردن مرة أخرى أنه صوت العدل والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.
وإذ نُشيد بالدور الأردني الثابت تجاه أشقائنا في فلسطين، فإننا نؤكد على ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار غزة، وإعادة بناء ما دمره العدوان الغاشم، ليعود القطاع رمزًا للحياة والصمود. كما ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وضمان استمرار الدعم لإعادة بناء ما هدمته الحرب، وصولًا إلى تحقيق حياة كريمة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ويؤكد سعادة الكابتن محمد الخشمان أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني، وأن حزب الاتحاد الوطني الأردني سيظل متمسكًا بمبادئه الداعمة للحق الفلسطيني، مؤمنًا أن العدالة لا تتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذه اللحظة التاريخية، نجدد وقوفنا، قيادةً وشعبًا، إلى جانب أهلنا في فلسطين، متمسكين بدورنا الأخوي والإنساني في الدفاع عن حقوقهم ودعم صمودهم.
حفظ الله فلسطين وأهلها، وأدام الأردن صانعًا للسلام وراعيًا للحق والعدل.
حزب الاتحاد الوطني الأردني

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