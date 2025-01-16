Thursday, 16 January 2025 12:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد اعلان الاتفاق .. انخفاض كلف الشحن البحري ببورصة لندن وتوقعات بانتعاش ميناء العقبة

1/16/2025 6:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مهند الجوابرة
قال الخبير البحري الدكتور عاطف المعايطة بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون له تأثير مباشر على حركة الملاحة البحرية العالمية ، لا سيما وأن الحوثيين أعلنوا في وقت سابق أن وقف الحرب على غزة سيوقف الهجوم على السفن التجارية في باب المندب.
وبين المعايطة لـ "الوكيل الإخباري" بأن توقف إطلاق النار سيحول منطقة باب المندب من منطقة حمراء إلى منطقة برتقالية خلال اليومين القادمين ، وذلك حتى البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ، الذي سيعيد منطقة باب المندب إلى منطقة خضراء خلال أيام .
وبين بأن أجور وكلف الشحن انخفضت في بورصة لندن اليوم الخميس عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار ، وهي التي شهدت ارتفاعاً في الأشهر الماضية بسبب استمرار الحرب على غزة ، واستمرار مهاجمة السفن في باب المندب .
ولمّح المعايطة إلى أن الأسعار في الأردن ستنخفض خلال الأشهر القادمة ، حيث تنقسم البضاعة الواردة إلى الأردن إلى ثلاث أصناف ، صنف مخزن في الموانئ ، وصنف في الطريق إلى الأردن ، وصنف موصى عليه من قبل التجار ، حيث يأمل المعايطة أن تكون البضائع القادمة بعد ذلك أقل تكلفة على التاجر بسبب انخفاض كلف الشحن ، الأمر الذي سينعكس على أسعار بيع البضاعة في السوق الأردني .
كما أشار إلى أن عملية إعادة إعمار غزة ستمر عبر ميناء العقبة ، أي أن حركة التجارة في الميناء ستشهد انتعاشاً واضحاً في الفترة القادمة ، إضافة إلى أن إعادة إعمار سوريا ستمر من الميناء أيضاً ، وهي فرصة لنمو التجارة بشكل كبير ، خاصة مع موقع ميناء العقبة الاستراتيجي ، والذي يربط الأردن بعدد من الدول المجاورة .


MENAFN16012025000208011052ID1109097155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث