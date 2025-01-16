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الاردن يستكمل إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى غزة

1/16/2025 6:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استكملت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس، إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى الأهالي في قطاع غزة تلبية لاحتياجاته الإنسانية العاجلة.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن الجهود الإنسانية متواصلة لدعم أهلنا في غزة، حيث سيتم اليوم استكمال الجزء الثاني من إرسال أكبر قافلة مساعدات إنسانية، تأكيدًا على التضامن مع الشعب الفلسطيني والأهل في غزة لتلبية احتياجاته الإنسانية العاجلة.

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