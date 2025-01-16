الاردن يستكمل إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استكملت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس، إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى الأهالي في قطاع غزة تلبية لاحتياجاته الإنسانية العاجلة.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن الجهود الإنسانية متواصلة لدعم أهلنا في غزة، حيث سيتم اليوم استكمال الجزء الثاني من إرسال أكبر قافلة مساعدات إنسانية، تأكيدًا على التضامن مع الشعب الفلسطيني والأهل في غزة لتلبية احتياجاته الإنسانية العاجلة.
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