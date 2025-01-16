الفاو تنبه الأردنيين من فقدان شيكات بنكية أُسيء استخدامها وتحذر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نوهت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الاردن بفقدان مجموعة من الشيكات المنتهية الصلاحية الخاصة بأحد حسابات المنظمة البنكية الذي لم يعد يعمل بالاردن منذ شهر اغسطس 2023 والتي يتم حاليا اساءة استخدامها في السوق .
وشددت على عدم التعامل مع اي فرد او جهة تقدم هذه الشيكات حيث انها لم تعد صالحة للاستخدام ويجب اعتبارها احتيالية
واكدت ان المنظمة تعمل وفقا لانظمة مالية صارمة ولا تسمح باستخدام الشيكات المنتهية صلاحية تحت اي ظرف .
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