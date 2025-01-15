أنشيلوتي يطالب لاعبيه بالرد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬طالب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الأربعاء‭ ‬بردّ‭ ‬فعل‭ ‬سريع‭ ‬من‭ ‬فريقه‭ ‬بعد‭ ‬خسارتهم‭ ‬أمام‭ ‬غريمهم‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭.‬

توج‭ ‬الكاتالونيون‭ ‬باللقب‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بفوز‭ ‬ساحق‭ ‬5‭-‬2،‭ ‬ورحّب‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬بمواجهة‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬كفرصة‭ ‬لفريقه‭ ‬للتعافي‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لنسيان‭ ‬المباراة‭ ‬السيئة‭ ‬التي‭ ‬لعبناها‭ ‬والتي‭ ‬آلمتنا‭ ‬كثيرا،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تحبطنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نرد،‭ ‬وهذه‭ ‬المباراة‭ ‬جيدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬يمكن‭ ‬للفريق‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬بقوة‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬السيئة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭...‬‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬منذ‭ ‬2021‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الوراء،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬المضي‭ ‬قدما،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬الإيطالي‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬ارتكب‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة،‭ ‬لكنه‭ ‬بحث‭ ‬عن‭ ‬الحلول‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬زيارة‭ ‬سلتا‭ ‬القريبة‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭.‬

وأكد‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬اللوم‭ ‬لأي‭ ‬لاعب‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬بأكمله‭ ‬‮«‬افتقر‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭.‬

واستطرد‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬المباراة‭ ‬كان‭ ‬أنها‭ ‬سيئة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدفاعية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬خطوط‭ ‬الفريق،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬أو‭ ‬الوسط‭ ‬أو‭ ‬الدفاع،‭ ‬وليس‭ ‬لدي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬لأضيفه‮»‬‭.‬

تعرض‭ ‬المدرب‭ ‬المخضرم‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لانتقادات‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإسبانية‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬

ردّ‭ ‬عليها‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أتابع‭ ‬موجة‭ ‬الانتقادات‭. ‬في‭ ‬يوم‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬تصبح‭ ‬الأغبى‭ (‬مدرب‭) ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لحسن‭ ‬الحظ،‭ ‬منحتني‭ ‬خبرتي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬التوازن‭ ‬الذي‭ ‬أحتاجه‭ ‬لعدم‭ ‬متابعة‭ ‬الموجة‭... ‬أنا‭ ‬لست‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ولكنني‭ ‬لست‭ ‬الأغبى‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬







