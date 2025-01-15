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بايرن يتعاقد مع داربوي

1/15/2025 8:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ميونخ‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬الهجومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬باجونج‭ ‬داربوي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬إف‭ ‬سي‭.‬

وذكر‭ ‬النادي‭ ‬الألماني،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬داربوي‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬‮«‬طويل‭ ‬الأجل‮»‬‭ ‬وسينضم‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الرديف‭ ‬ببايرن‭ ‬ميونخ‭.‬

وقال‭ ‬داربوي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تحقق‭ ‬حلم‭ ‬كبير‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭. ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬رؤية‭ ‬أين‭ ‬يأخذني‭ ‬طريقي‭. ‬كانت‭ ‬أمنيتي‭ ‬الكبيرة‭ ‬هو‭ ‬ارتداء‭ ‬قميص‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬الكبير‭ ‬يوما‭ ‬ما‭. ‬حقيقة‭ ‬حدوث‭ ‬هذا‭ ‬يجعلني‭ ‬أشعر‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الفخر‭. ‬مازلت‭ ‬أقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬فارق‭ ‬التوقيت،‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬بخير‭ ‬وجاهز‭ ‬للبدء‮»‬‭.‬

ولعب‭ ‬داربوي،‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬جامبيا،‭ ‬مرتين‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما‭. ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية،‭ ‬لعب‭ ‬لفريق‭ ‬الرديف‭ ‬بفريق‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬إف‭ ‬سي‭ ‬وفيلادلفيا‭ ‬يونيون‭.‬



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