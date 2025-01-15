بايرن يتعاقد مع داربوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ميونخ - (أ ب): تعاقد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مع لاعب خط الوسط الهجومي الأمريكي باجونج داربوي من فريق لوس أنجلوس إف سي.
وذكر النادي الألماني، أمس الأربعاء، أن داربوي وقع على عقد «طويل الأجل» وسينضم إلى فريق الرديف ببايرن ميونخ.
وقال داربوي في بيان: «تحقق حلم كبير بالنسبة إلي. من الرائع رؤية أين يأخذني طريقي. كانت أمنيتي الكبيرة هو ارتداء قميص هذا النادي الكبير يوما ما. حقيقة حدوث هذا يجعلني أشعر بالكثير من الفخر. مازلت أقاتل من أجل التكيف مع فارق التوقيت، فيما عدا ذلك أشعر أنني بخير وجاهز للبدء».
ولعب داربوي، المولود في جامبيا، مرتين مع المنتخب الأمريكي تحت 17 عاما. وعلى مستوى الأندية، لعب لفريق الرديف بفريق لوس أنجلوس إف سي وفيلادلفيا يونيون.
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