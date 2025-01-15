ثاندر يعزز سجله بـ ((33 فوزا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): عزز أوكلاهوما سيتي ثاندر سجله إلى 33 فوزا و6 هزائم في صدارة المنطقة الغربية والدوري، بفوزه على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز المنقوص 118-102 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وكان الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر الذي عانى من ليلة هجومية سيئة خلال الفوز الأخير على واشنطن ويزاردز، أفضل مسجل لثاندر بـ32 نقطة من بينها 12 تسديدة ناجحة من أصل 15 من المسافات كلها.
وقال غلجيوس-ألكسندر بعد أن حقق ثاندر فوزه الثامن عشر في آخر 19 مباراة له في الموسم المنتظم «لقد حاولت فقط أن أكون شرسا، وحاولت إرساء الإيقاع».
واستمر غياب نجم ارتكاز سيكسرز الأمريكي- الكاميروني جويل إمبيد الذي شارك فقط في 13 مباراة هذا الموسم بسبب التواء في القدم. كما غاب عن الفريق أيضا بول جورج وتايريز ماكسي بسبب الإصابة.
وقاد الكندي جمال موراي والصربي نيكولا يوكيتش دنفر ناغتس الى تحقيق فوز كبير على دالاس مافريكس المنقوص 118-99. وسجل موراي 45 نقطة فيما تألق يوكيتش أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل» مع عشر نقاط و14 متابعة وعشر تمريرات حاسمة. هذا الفوز الثاني لناغتس على مافريكس في غضون ثلاثة أيام.
وكان ناغتس قد عوض تأخره بفارق 19 نقطة في الربع الثالث ليهزم مافريكس الأحد، إلا أن الأمور كانت أكثر وضوحا هذه المرة بفضل تألق موراي صاحب 19 نقطة في الربع الأول.
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