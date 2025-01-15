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ثاندر يعزز سجله بـ ((33 فوزا))

1/15/2025 8:07:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عزز‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬سجله‭ ‬إلى‭ ‬33‭ ‬فوزا‭ ‬و6‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬والدوري،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سيفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬المنقوص‭ ‬118‭-‬102‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وكان‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬ليلة‭ ‬هجومية‭ ‬سيئة‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز،‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬لثاندر‭ ‬بـ32‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬12‭ ‬تسديدة‭ ‬ناجحة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬المسافات‭ ‬كلها‭.‬

وقال‭ ‬غلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬ثاندر‭ ‬فوزه‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬19‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنتظم‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حاولت‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬شرسا،‭ ‬وحاولت‭ ‬إرساء‭ ‬الإيقاع‮»‬‭.‬

واستمر‭ ‬غياب‭ ‬نجم‭ ‬ارتكاز‭ ‬سيكسرز‭ ‬الأمريكي‭- ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بسبب‭ ‬التواء‭ ‬في‭ ‬القدم‭. ‬كما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬أيضا‭ ‬بول‭ ‬جورج‭ ‬وتايريز‭ ‬ماكسي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وقاد‭ ‬الكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ ‬والصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬المنقوص‭ ‬118‭-‬99‭. ‬وسجل‭ ‬موراي‭ ‬45‭ ‬نقطة‭ ‬فيما‭ ‬تألق‭ ‬يوكيتش‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بتحقيقه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرقام‭ ‬مزدوجة‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬و14‭ ‬متابعة‭ ‬وعشر‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭. ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬لناغتس‭ ‬على‭ ‬مافريكس‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

وكان‭ ‬ناغتس‭ ‬قد‭ ‬عوض‭ ‬تأخره‭ ‬بفارق‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬ليهزم‭ ‬مافريكس‭ ‬الأحد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬موراي‭ ‬صاحب‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭.‬

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