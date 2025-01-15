تشينوين تــودع مــن البــاب الضـيـق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عانت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬والمصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬على‭ ‬إرسالها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تهزم‭ ‬الاسبانية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بوساس‭ ‬مانيرو‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و7‭-‬5‭. ‬وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬تواليا‭ ‬لسابالينكا‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬سعيها‭ ‬لإحراز‭ ‬اللقب‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭.‬

وتلتقي‭ ‬البيلاروسية‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬الدنماركية‭ ‬كلارا‭ ‬تاوسون‭ (‬42‭). ‬وقالت‭ ‬سابالينكا‭ ‬عن‭ ‬مانيرو‭ ‬‮«‬قدمت‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬اليوم‭ ‬وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭. ‬كنت‭ ‬أتوقع‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬منها‭ ‬وأنا‭ ‬سعيدة‭ ‬حقا‭ ‬لأنني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وودعت‭ ‬الصينية‭ ‬جنغ‭ ‬تشينوين‭ ‬وصيفة‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬والمصنّفة‭ ‬الخامسة‭ ‬عالميا‭ ‬المنافسات‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬مفاجآت‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية،‭ ‬بسقوطها‭ ‬امام‭ ‬الألمانية‭ ‬لورا‭ ‬سيغموند‭ ‬الـ‭ ‬93‭ ‬عالميا‭ ‬6‭-‬7‭ (‬7/3‭) ‬و3‭-‬6‭.‬

وقالت‭ ‬سيغموند‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أقدم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدي‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬في‭ ‬التنس‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدي‭ ‬ما‭ ‬أخسره‭ ‬لذا‭ ‬قلت‭ ‬لنفسي‭ ‬أن‭ ‬أتحرك‭ ‬بحرية‮»‬‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬جنغ‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬المتوجة‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬بالميدالية‭ ‬الأولمبية‭ ‬الذهبية،‭ ‬والتي‭ ‬بدت‭ ‬غاضبه‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬حيث‭ ‬تبخرت‭ ‬آمالها‭ ‬في‭ ‬الظفر‭ ‬بباكورة‭ ‬ألقابها‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭. ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وقلبت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثالثة‭ ‬والتي‭ ‬أنهت‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بإحراز‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه،‭ ‬تأخرها‭ ‬3‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لتفوز‭ ‬على‭ ‬البريطانية‭ ‬جودي‭ ‬بوريج‭ ‬6‭-‬3،‭ ‬7‭-‬5‭. ‬أما‭ ‬مواطنتها‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬السابعة‭ ‬ووصيفة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬فتغلبت‭ ‬على‭ ‬البلجيكية‭ ‬إليز‭ ‬مرتنس‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬6‭-‬2‭.‬

وعوضت‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬خسارتها‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬لتهزم‭ ‬التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬موخوفا‭ ‬1‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬3‭.‬

كما‭ ‬ضمنت‭ ‬الأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬السابعة‭ ‬عبورها‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬البلجيكية‭ ‬إليز‭ ‬ميرتينز‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2‭.‬