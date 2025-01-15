تشينوين تــودع مــن البــاب الضـيـق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): عانت البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة اللقب والمصنفة أولى عالميا على إرسالها قبل أن تهزم الاسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 6-3 و7-5. وهذا الفوز السادس عشر تواليا لسابالينكا على الملعب الرئيس في ملبورن أمس الأربعاء في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث تواصل سعيها لإحراز اللقب الثالث تواليا.
وتلتقي البيلاروسية في الدور المقبل الدنماركية كلارا تاوسون (42). وقالت سابالينكا عن مانيرو «قدمت أداء رائعا اليوم وكانت مباراة صعبة للغاية. كنت أتوقع هذا الأداء منها وأنا سعيدة حقا لأنني تمكنت من الفوز بهذه المباراة».
وودعت الصينية جنغ تشينوين وصيفة النسخة الماضية والمصنّفة الخامسة عالميا المنافسات أمس الأربعاء، في أكبر مفاجآت النسخة الحالية، بسقوطها امام الألمانية لورا سيغموند الـ 93 عالميا 6-7 (7/3) و3-6.
وقالت سيغموند «كنت أعلم أنه يجب أن أقدم أفضل ما لدي من أداء في التنس. لم يكن لدي ما أخسره لذا قلت لنفسي أن أتحرك بحرية».
بدورها، قالت جنغ (22 عاما) المتوجة الصيف الماضي بالميدالية الأولمبية الذهبية، والتي بدت غاضبه خلال اللقاء حيث تبخرت آمالها في الظفر بباكورة ألقابها الكبرى «هذه هي كرة المضرب. لا شيء أكثر من ذلك».
وقلبت الأمريكية كوكو غوف، المصنفة ثالثة والتي أنهت الموسم الماضي بإحراز لقب بطولة دبليو تي ايه، تأخرها 3-5 في المجموعة الثانية لتفوز على البريطانية جودي بوريج 6-3، 7-5. أما مواطنتها جيسيكا بيغولا السابعة ووصيفة فلاشينغ ميدوز، فتغلبت على البلجيكية إليز مرتنس 6-4، 6-2.
وعوضت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا خسارتها للمجموعة الأولى لتهزم التشيكية كارولينا موخوفا 1-6 و6-1 و6-3.
كما ضمنت الأمريكية جيسيكا بيغولا السابعة عبورها بفوزها على البلجيكية إليز ميرتينز 6-4 و6-2.
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