عالي يضم لاعبا إيرلنديا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن نادي عالي تعاقده مع المدافع الإيرلندي أوكونيل كلايد قادما من نادي تشانثابوري التايلاندي، وجاء هذا التعاقد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لما تبقى من الموسم الحالي.
ويسعى عالي من خلال تعزيز الفريق للبقاء بدوري الأضواء بعد النتائج السلبية التي لحقت به في الجولات الماضية، حيث حصد 4 نقاط من 8 مباريات خاضها بدوري ناصر الممتاز، خسر خلالها 6 مباريات وتعادل في واحدة أمام المنامة (2-2) وفاز على المالكية (2-1).
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