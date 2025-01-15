عالي يضم لاعبا إيرلنديا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬نادي‭ ‬عالي‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬المدافع‭ ‬الإيرلندي‭ ‬أوكونيل‭ ‬كلايد‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬تشانثابوري‭ ‬التايلاندي،‭ ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬التعاقد‭ ‬لتدعيم‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنادي‭ ‬لما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭. ‬

ويسعى‭ ‬عالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الفريق‭ ‬للبقاء‭ ‬بدوري‭ ‬الأضواء‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز،‭ ‬خسر‭ ‬خلالها‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ (‬2-2‭) ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬المالكية‭ (‬2-1‭).‬