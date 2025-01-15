Wednesday, 15 January 2025 08:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير المؤسسة التعاونية يلتقي رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار

1/15/2025 3:10:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، أهمية تأسيس اتحاد نوعي من الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار على مستوى المملكة؛ لما في ذلك من أثر إيجابي على التعاونيات ذات الميزة النسبية سواء على صعيد تمثيلها أو تحقيق مصالحها.


وقال الشلبي لدى لقائه اليوم الأربعاء، رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج، وعضو الجمعية ماجد عليان، إن المؤسسة تدعم أي توجه لدى الجمعيات التعاونية التي تنشط في مجال العمل ذاته لتأسيس اتحادات نوعية؛ سيما أن وجود هذه الاتحادات التعاونية النوعية يمثل عامل قوة للقطاع التعاوني.


وأضاف أن المؤسسة ومن خلال تعديل التشريعات الناظمة للعمل التعاوني أخذت بعين الاعتبار أهمية تأسيس الاتحادات التعاونية النوعية سواء ضمن مشروع القانون المعدل لقانون التعاون، ومعدل نظامي الاتحادات والجمعيات التعاونية في ظل ما يشهده القطاع التعاوني وبتوجيهات ملكية من اهتمام حكومي برئاسة الدكتور جعفر حسان بهذا القطاع.

MENAFN15012025000208011052ID1109095137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث