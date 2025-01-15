مدير المؤسسة التعاونية يلتقي رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، أهمية تأسيس اتحاد نوعي من الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار على مستوى المملكة؛ لما في ذلك من أثر إيجابي على التعاونيات ذات الميزة النسبية سواء على صعيد تمثيلها أو تحقيق مصالحها.



وقال الشلبي لدى لقائه اليوم الأربعاء، رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج، وعضو الجمعية ماجد عليان، إن المؤسسة تدعم أي توجه لدى الجمعيات التعاونية التي تنشط في مجال العمل ذاته لتأسيس اتحادات نوعية؛ سيما أن وجود هذه الاتحادات التعاونية النوعية يمثل عامل قوة للقطاع التعاوني.



وأضاف أن المؤسسة ومن خلال تعديل التشريعات الناظمة للعمل التعاوني أخذت بعين الاعتبار أهمية تأسيس الاتحادات التعاونية النوعية سواء ضمن مشروع القانون المعدل لقانون التعاون، ومعدل نظامي الاتحادات والجمعيات التعاونية في ظل ما يشهده القطاع التعاوني وبتوجيهات ملكية من اهتمام حكومي برئاسة الدكتور جعفر حسان بهذا القطاع.