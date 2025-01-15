3 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم جنين

3 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم جنين
التاريخ
1/15/2025 3:10:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 3 فلسطينيين، الأربعاء، إثر قصف
إسرائيلي على مخيم جنين.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت 3 شهداء من موقع القصف بمخيم جنين.
MENAFN15012025000208011052ID1109095135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.