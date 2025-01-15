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3 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم جنين

1/15/2025 3:10:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 3 فلسطينيين، الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي على مخيم جنين.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت 3 شهداء من موقع القصف بمخيم جنين.

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