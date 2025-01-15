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ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى

1/15/2025 3:10:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى في غزة.
وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الأسرى في الشرق الأوسط".

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