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الإعلان رسميا عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

1/15/2025 3:10:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء أنه تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، كما أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التوصل إلى صفقة، وسيتم إطلاق المحتجزين قريبا.
يأتي ذلك عقب إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها سلمت للوسطاء موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، فيما ذكر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الاتفاق "وشيك".

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