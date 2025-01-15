احتفالات عارمة في غزة بأنباء اتفاق وقف اطلاق النار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شهدت عدة مناطق في قطاع غزة احتفالات شعبية عارمة عقب تأكيد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بما يُنهي الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 15 شهرا.
وسيطرت أجواء الفرح على شوارع دير البلح وسط قطاع غزة، وخان يونس جنوب القطاع مع تواتر الأنباء عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل.
وهتف المحتفلون "إحنا ولاد محمد ضيف"، في إشارة إلى القائد العام لـكتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس.
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