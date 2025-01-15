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قطر: تطبيق اتفاق وقف النار اعتباراً من الاحد

1/15/2025 3:10:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت قطر الأربعاء، إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس)، عقب اجتماعات في الدوحة.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة، وأشكر شركاءنا مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".
وأضاف آل ثاني، أن "العمل جار على إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية هذه الليلة، ثم سيتم اتخاذ الإجراءات الداخلية لدى الحكومة الإسرائيلية ثم يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد 19 كانون الثاني، وسيتم موعد تنفيذ الاتفاق بالساعة لاحقا".
وأكد أنه حسب الاتفاق، ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين، فيما ستعمل قطر ومصر والولايات المتحدة على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة ستعلن بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأشار آل ثاني، إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوما، ستشمل وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية، مع انسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا بعيدًا عن المناطق السكنية المكتظة، للتمركز على الحدود في مختلف مناطق قطاع غزة.
وأضاف أن المرحلة تضمنت أيضا تبادل الأسرى والمحتجزين وفق آلية محددة، تبادل رفات المتوفين، عودة النازحين داخليًا إلى أماكن إقامتهم في القطاع، وتسهيل خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج اللازم.
وأوضح أنه "في هذه المرحلة، تقوم حماس بإطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا (من الأحياء ورفات الموتى)، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال".
وبين آل ثاني أن المرحلة الأولى تتضمن أيضا تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها الأمن والفعال على جميع مناطق غزة وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

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