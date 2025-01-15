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بايدن: المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 6 أسابيع

1/15/2025 3:10:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن ان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع.


وبين ان "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما وهو نفس المقترح الذي طرحته في مايو الماضي".


وتابع "الاتفاق سيوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية".


وبين انه سيتم الإفراج عن "رهائن" أميريكيين في المرحلة الأولى من الاتفاق.


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