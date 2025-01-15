بايدن: المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 6 أسابيع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الأميركي جو بايدن ان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع.
وبين ان "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما وهو نفس المقترح الذي طرحته في مايو الماضي".
وتابع "الاتفاق سيوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية".
وبين انه سيتم الإفراج عن "رهائن" أميريكيين في المرحلة الأولى من الاتفاق.
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