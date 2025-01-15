فرض رسم تصدير على أصناف من الكرتون والورق الهالك

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن وزير
الاتصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، القرارات التي اتخذتها مجلس الوزراء خلال جلسته في محافظة معان اليوم الأربعاء.
واعلن المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في كليَّة معان الجامعيَّة / جامعة البلقاء التطبيقية، عن قرار يتعلَّق بأصناف من الكرتون والورق الهالك، حيث قرَّر المجلس فرض رسم تصدير بقيمة (35) ديناراً للطن على أصناف من الكرتون والورق الهالك المدرجة ضمن البنود الجمركية المحدَّدة ولمدة عام، كمدخل للإنتاج المحلي.
ويأتي القرار لغايات دعم القطاع الصناعي والحفاظ على الصناعات الوطنية التي تستخدم مثل هذه للأنواع من الورق؛ وبهدف توفير المادة الخام لمصانع الورق والكرتون المحلية.
واشترط القرار تكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتدقيق على الكميات المتعاقد عليها من التجار قبل تاريخ نفاذ هذا القرار، وتزويد دائرة الجمارك العامة بكتب رسمية للسماح بتصدير هذه الكميات بدون رسوم تصدير خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ نفاذه.
ويشمل هذا القرار منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتستثنى منه بضاعة الترانزيت، ويطبق اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تتم إعادة النظر به خلال الفترة القادمة وفقاً لمقتضى الحال.
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