فرض رسم تصدير على أصناف من الكرتون والورق الهالك

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن الاتصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، القرارات التي اتخذتها مجلس الوزراء خلال جلسته في محافظة معان اليوم الأربعاء.

واعلن المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في كليَّة معان الجامعيَّة / البلقاء التطبيقية، عن قرار يتعلَّق بأصناف من الكرتون والورق الهالك، حيث قرَّر المجلس فرض رسم تصدير بقيمة (35) ديناراً للطن على أصناف من الكرتون والورق الهالك المدرجة ضمن البنود الجمركية المحدَّدة ولمدة عام، كمدخل للإنتاج المحلي.

ويأتي القرار لغايات دعم القطاع الصناعي والحفاظ على الصناعات الوطنية التي تستخدم مثل هذه للأنواع من الورق؛ وبهدف توفير المادة الخام لمصانع الورق والكرتون المحلية.

واشترط القرار تكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتدقيق على الكميات المتعاقد عليها من التجار قبل تاريخ نفاذ هذا القرار، وتزويد دائرة الجمارك العامة بكتب رسمية للسماح بتصدير هذه الكميات بدون رسوم تصدير خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ نفاذه.

ويشمل هذا القرار منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتستثنى منه بضاعة الترانزيت، ويطبق اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تتم إعادة النظر به خلال الفترة القادمة وفقاً لمقتضى الحال.