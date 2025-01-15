الاعتراف بتدريب البحارة الاردنيين على السفن النرويجية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن وزير
الاتصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، القرارات التي اتخذتها مجلس الوزراء خلال جلسته في محافظة معان اليوم الأربعاء.
واعلن المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في كليَّة معان الجامعيَّة / جامعة البلقاء التطبيقية، قرار مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق أحادي الجانب بشأن الاعتراف بتدريب وإصدار الشهادات للبحارة الذين يحملون شهادات كفاءة أردنية للخدمة على متن السفن التي تحمل العلم النرويجي.
وتأتي الاتفاقيّة في إطار التَّعاون بين حكومة المملكة ومملكة النرويج، وسيتمّ توقيعها بين وزارة النقل / الهيئة البحرية الأردنية والسلطة البحرية النرويجية، وذلك في إطار المصلحة المتبادلة في تنفيذ الاتفاق بشأن الاعتراف بتدريب الملاحين.
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