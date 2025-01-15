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الاعتراف بتدريب البحارة الاردنيين على السفن النرويجية

1/15/2025 3:00:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن وزير الاتصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، القرارات التي اتخذتها مجلس الوزراء خلال جلسته في محافظة معان اليوم الأربعاء.

واعلن المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في كليَّة معان الجامعيَّة / جامعة البلقاء التطبيقية، قرار مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق أحادي الجانب بشأن الاعتراف بتدريب وإصدار الشهادات للبحارة الذين يحملون شهادات كفاءة أردنية للخدمة على متن السفن التي تحمل العلم النرويجي.

وتأتي الاتفاقيّة في إطار التَّعاون بين حكومة المملكة ومملكة النرويج، وسيتمّ توقيعها بين وزارة النقل / الهيئة البحرية الأردنية والسلطة البحرية النرويجية، وذلك في إطار المصلحة المتبادلة في تنفيذ الاتفاق بشأن الاعتراف بتدريب الملاحين.

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