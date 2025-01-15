هشام طلعت مصطفى يشترى 350 ألف سهم إضافيًا بـالمجموعة

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- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن شراء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عدد 350 ألف سهم من أسهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، والشركة حريصة على الالتزام بقواعد القيد والافصاح في هذا الخصوص.
وبذلك بلغت إجمالى مشترياته خلال يومين 850 ألف سهم من مجموعة طلعت مصطفى خلال يومين، بواقع 500 ألف سهم خلال جلسة الأحد، و350 ألف سهم خلال جلسة الإثنين.
وكان سهم سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد ارتفع خلال عام 2024 من 24.15 جنيه إلى 56 جنيهًا بنسبة زيادة 131%.
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وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد أعلنت عن تحقيق مبيعات استثنائية وقياسية خلال عام 2024، بلغت ما يزيد عن نصف تريليون جنيه (بما يعادل نحو 10 مليارات دولار أمريكي) حتى 22 ديسمبر 2024، وهو رقم مبيعات قياسي غير مسبوق، ويعد هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد على قوة واستمرارية جميع عملياتها التشغيلية.
وبلغ حجم المبيعات غير المسبوق نحو 28 ألف وحدة خلال عام 2024، بارتفاع ملحوظ مقارنة بـ17 ألف وحدة مباعة في عام 2023، وقفزت المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ143 مليار جنيه في 2023، وهو ما يعكس نموًا مبهرًا سواء في حجم المبيعات أو قيمتها.
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