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هشام طلعت مصطفى يشترى 350 ألف سهم إضافيًا بـالمجموعة

1/15/2025 8:56:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن شراء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عدد 350 ألف سهم من أسهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، والشركة حريصة على الالتزام بقواعد القيد والافصاح في هذا الخصوص.

وبذلك بلغت إجمالى مشترياته خلال يومين 850 ألف سهم من مجموعة طلعت مصطفى خلال يومين، بواقع 500 ألف سهم خلال جلسة الأحد، و350 ألف سهم خلال جلسة الإثنين.
وكان سهم سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد ارتفع خلال عام 2024 من 24.15 جنيه إلى 56 جنيهًا بنسبة زيادة 131%.

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وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد أعلنت عن تحقيق مبيعات استثنائية وقياسية خلال عام 2024، بلغت ما يزيد عن نصف تريليون جنيه (بما يعادل نحو 10 مليارات دولار أمريكي) حتى 22 ديسمبر 2024، وهو رقم مبيعات قياسي غير مسبوق، ويعد هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد على قوة واستمرارية جميع عملياتها التشغيلية.

وبلغ حجم المبيعات غير المسبوق نحو 28 ألف وحدة خلال عام 2024، بارتفاع ملحوظ مقارنة بـ17 ألف وحدة مباعة في عام 2023، وقفزت المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ143 مليار جنيه في 2023، وهو ما يعكس نموًا مبهرًا سواء في حجم المبيعات أو قيمتها.

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