Wednesday, 15 January 2025 03:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتصالات تتطلع لإقامة مراكز تعهيد للشركات الألمانية فى مصر

1/15/2025 8:56:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية، وإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر، ضمن خطة الوزارة لتنمية هذا القطاع.

وبحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع اتحاد الصناعات فى ولاية بافاريا الألمانية، سبل تعزيز التعاون لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية لقطاع الاتصالات، و مجالات التعهيد .

موضوعات متعلقة ((الجمارك)) تصدر اشتراطات جديدة للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصى بالموانئ وزير الاستثمار: حريصون على الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية فى الصناعة المصرية “وول ستريت” تترقب بيانات التضخم فى أمريكا

وأعرب وزير الاتصالات، عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك فى إقامة مراكز تعهيد للشركات الألمانية فى مصر، لتصدير الخدمات الرقمية أو تصدير الكوادر المصرية للعمل فى شركات ألمانية.

وقال إن هناك العديد من الشركات الألمانية التى تعمل ضمن منظومة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، ولها مراكز متميزة فى البلاد، وتعتمد فى إنجاز أعمالها على الكفاءات المصرية المؤهلة فى مختلف التخصصات التكنولوجية لتصدير الخدمات الرقمية لعملائها فى الخارج.

وأشار إلى تنوع الاستثمارات الألمانية فى مجال التعهيد فى مصر، والتى تشمل، مراكز الاتصال، بالإضافة إلى المراكز التى تقدم الخدمات الرقمية وخدمات التصميم، وصولا إلى تقديم خدمات القيمة المضافة.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، وشركة كونيكتا مصر لخدمة العملاء، التابعة لمجموعة“كونيكتا” الإسبانية، قد وقعت مذكرة التفاهم، يوم الخميس الماضى، لإطلاق عمليات الشركة في مصر، عبر تأسيس مقر رئيسي جديد بالقاهرة الجديدة.

وبموجب المذكرة، سيكون المقر مركزًا إقليميًا لخدمات الشركة العالمية، التي ستغطي أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، حيث تخطط المجموعة لاستثمار نحو 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

MENAFN15012025000202011048ID1109093607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث