الاتصالات تتطلع لإقامة مراكز تعهيد للشركات الألمانية فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية، وإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر، ضمن خطة الوزارة لتنمية هذا القطاع.
وبحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع اتحاد الصناعات فى ولاية بافاريا الألمانية، سبل تعزيز التعاون لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية لقطاع الاتصالات، و مجالات التعهيد .
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وأعرب وزير الاتصالات، عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك فى إقامة مراكز تعهيد للشركات الألمانية فى مصر، لتصدير الخدمات الرقمية أو تصدير الكوادر المصرية للعمل فى شركات ألمانية.
وقال إن هناك العديد من الشركات الألمانية التى تعمل ضمن منظومة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، ولها مراكز متميزة فى البلاد، وتعتمد فى إنجاز أعمالها على الكفاءات المصرية المؤهلة فى مختلف التخصصات التكنولوجية لتصدير الخدمات الرقمية لعملائها فى الخارج.
وأشار إلى تنوع الاستثمارات الألمانية فى مجال التعهيد فى مصر، والتى تشمل، مراكز الاتصال، بالإضافة إلى المراكز التى تقدم الخدمات الرقمية وخدمات التصميم، وصولا إلى تقديم خدمات القيمة المضافة.
وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، وشركة كونيكتا مصر لخدمة العملاء، التابعة لمجموعة“كونيكتا” الإسبانية، قد وقعت مذكرة التفاهم، يوم الخميس الماضى، لإطلاق عمليات الشركة في مصر، عبر تأسيس مقر رئيسي جديد بالقاهرة الجديدة.
وبموجب المذكرة، سيكون المقر مركزًا إقليميًا لخدمات الشركة العالمية، التي ستغطي أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، حيث تخطط المجموعة لاستثمار نحو 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
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