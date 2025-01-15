مسؤولون صينيون يناقشون إمكانية السماح لـإيلون ماسك بالاستثمار في تيك توك

MENAFN - Al-Borsa News) في ظل التهديد بحظر تطبيق“تيك توك” في الولايات المتحدة، قالت مصادر صينية مطلعة إن مسؤولين صينيين ناقشوا داخليًا خيارات عدة؛ بما في ذلك احتمال السماح لطرف غير صيني موثوق، مثل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بالاستثمار أو السيطرة على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

وأضافت المصادر صينية، لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أنه يتم دراسة السماح لطرف غير صيني موثوق مثل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بالاستثمار في تيك توك بالولايات المتحدة.

موضوعاتجيه بي مورجان يُحقق أرباحاً سنوية قياسية في 2024 تراجع عوائد السندات الأمريكية مع ترقب بيانات التضخم ارتفاع أصول بلاك روك لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 11.5 تريليون دولار

واعترضت الصين في وقت سابق، على قانون أمريكي قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة ما لم تقوم الشركة الأم في بكين“ بايت دانس ” بتصفية حصتها في العمليات الأمريكية.

لكن المحكمة العليا الأمريكية، في جلسات الأسبوع الماضي، بدت تميل إلى السماح بتطبيق القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل ما لم تُصدر المحكمة قرارًا بتعليقه.

وأوضحت المصادر، أنه من الأفضل السماح بتطبيق الحظر مع الإبقاء على ملكية بايت دانس لتيك توك على أن تستمر المفاوضات بعد تنصيب ترامب.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، لم يتضح ما إذا كان المسؤولون الصينيون قد عرضوا فكرة ماسك على القيادة العليا في الصين.

ويُعد هذا القانون الأمريكي جزءًا من العديد من القضايا التي تؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، قبيل تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.

ويرى كبار المسؤولين في بكين أن فتح المجال للتفاوض بشأن تيك توك قد يكون أحد الأوراق التي يمكن اللعب بها، في وقت يُتوقع فيه تصاعد التوترات حول التعريفات الجمركية وقضايا أخرى.

وقد أعلن ترامب في وقت سابق أنه يسعى لإيجاد طريقة تسمح لتيك توك بالبقاء في الولايات المتحدة.

وفي إطار التحضير للخيارات المحتملة بعد تنصيب ترامب، درس المسؤولون إمكانية الانفتاح على صفقة مع ماسك، أحد أقرب حلفاء ترامب، بحسب المصادر. وتمتلك شركة تسلا التي يترأسها ماسك مصنعًا في شنجهاي، وتعد الصين أحد أكبر أسواقها.

من جانبها، تقول“تيك توك” إن الحظر الأمريكي ينتهك حقوق حرية التعبير، بينما تستند الحكومة الأمريكية إلى الحاجة لحماية الأمن الوطني.

ولم تتواصل الحكومة الصينية مع شركة“بايت دانس” المالكة للتطبيق بشأن خطط الطوارئ التي تمت مناقشتها، بحسب المصادر التي أكدت أن بكين لن تطلب من“بايت دانس” بيع التطبيق إلى مستثمر معين لكنها تلعب دورًا أساسيًا في المناقشات بسبب القيود التي تفرضها على تصدير الخوارزميات المحلية المخصصة لتوصية المحتوى للكيانات الأجنبية.

وفي الأشهر الأخيرة، ناقش المسؤولون الصينيون مع“بايت دانس” خططها للتعامل مع القانون الأمريكي وأجاب موظفو بايت دانس بأن الشركة تركز على المعركة القانونية وأنهم واثقون من الفوز بها، دون الإشارة إلى خطط بديلة.